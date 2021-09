Freni e frizioni Se la Lega nordista mugugna per Durigon

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Esce dalla porta, rientra dalla finestra”. Dai tamponi ai tamponamenti: si respira di nuovo aria pesante nelladi Matteo Salvini. Questa volta non è il green pass a surriscaldare gli animi ma il passaggio di testimone fra Claudioe il suo successore come sottosegretario al Mef, Federico. “chi?”, è la domanda che serpeggia in queste ore fra i colonnelli leghisti nel Nord. Lombardia, Veneto, Friuli. Un mix di sconforto e irritazione accoglie il sostituto, nominato dal Cdm di questo pomeriggio, del vice di Daniele Franco e fedelissimo di Salvini dimessosi dopo il putiferio sulle sue presunte dichiarazioni filo-fasciste a Latina. La scelta di, romano, avvocato amministrativista dello studio Quorum e docente Luiss, fa storcere il naso a tanti nel Carroccio. Per tanti motivi. ...