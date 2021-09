Francia: Carlos condannato di nuovo all'ergastolo (Di giovedì 23 settembre 2021) Nuova condanna all'ergastolo nei confronti di Illich Ramirez Sanchez, detto Carlos, 71 anni, finito nuovamente alla sbarra in Francia per l'attentato del 1974 al Drugstore Publicis di Parigi. La corte ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) Nuova condanna all'nei confronti di Illich Ramirez Sanchez, detto, 71 anni, finito nuovamente alla sbarra inper l'attentato del 1974 al Drugstore Publicis di Parigi. La corte ...

