Francia: assistenza sanitaria a stranieri irregolari, governo stanzia 1 miliardo

Lo scorso anno, Parigi aveva stanziato 990 milioni di euro per il 2021. Il bilancio del cosiddetto Aiuto Medico di Stato (AME) è raddoppiato dal 2015. Secondo il ministro della Salute, Olivier Véran, dal 2020 ne hanno beneficiato 383.000 stranieri

Francia: assistenza sanitaria a stranieri irregolari, governo stanzia 1 miliardo

Lo scorso anno, Parigi aveva stanziato 990 milioni di euro per il 2021. Il bilancio del cosiddetto Aiuto Medico di Stato (AME) è raddoppiato dal 2015. Secondo il ministro della Salute, Olivier Véran, ...

Francia: 1 mld di euro per assistenza medica a migranti (ANSAmed) - PARIGI, 22 SET - La Francia porta a un miliardo di euro gli stanziamenti pubblici destinati all'assistenza medica per gli stranieri in situazione irregolare, escluse le cure d'urgenza: è q ...

