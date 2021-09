Francesco Scoma lascia Italia Viva per la Lega (ma prima ancora era stato in Forza Italia) (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set – Il deputato Francesco Scoma lascia il gruppo di Italia Viva di Matteo Renzi e passa alla Lega. “Porte aperte a donne e uomini capaci e volenterosi, che condividono le battaglie di buonsenso della Lega al fianco dei siciliani e del resto degli Italiani”, dice Matteo Salvini. “I prossimi mesi saranno impegnativi e ci vedranno in prima linea anche per difendere il diritto alla pensione contro chi sogna il ritorno alla Fornero, per bloccare nuove tasse e tagliare le bollette”, aggiunge. Scoma era da poco passato con i renziani dopo una lunga permanenza in Forza Italia. Dunque, il suo approdo alla Lega è un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set – Il deputatoil gruppo didi Matteo Renzi e passa alla. “Porte aperte a donne e uomini capaci e volenterosi, che condividono le battaglie di buonsenso dellaal fianco dei siciliani e del resto deglini”, dice Matteo Salvini. “I prossimi mesi saranno impegnativi e ci vedranno inlinea anche per difendere il diritto alla pensione contro chi sogna il ritorno alla Fornero, per bloccare nuove tasse e tagliare le bollette”, aggiunge.era da poco passato con i renziani dopo una lunga permanenza in. Dunque, il suo approdo allaè un ...

