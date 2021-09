Francesca Valtorta | «I limiti che ho superato»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 23 settembre 2021) A Francesca Valtorta l’inerzia non è mai piaciuta. Sarà per questo che, durante quest’ultima estate, non si è fermata un attimo, spingendosi lì dove non avrebbe mai creduto: «Con un gruppo di amici abbiamo affittato una barca meravigliosa costruita interamente in legno e, insieme a due biologi marini, abbiamo solcato la zona del Santuario Pelagos per fare avvistamenti di cetacei» racconta Francesca, contenta di aver avvistato, durante questo viaggio sui generis organizzato dal WWF, due branchi di delfini e uno zifio. Risponde al telefono da Parigi, dove sta trascorrendo qualche giorno insieme alla mamma, professoressa di Letteratura Francese, preparandosi a tornare in tv in Fino all’ultimo battito, la nuova fiction creata da Cinzia TH Torrini in onda su Raiuno dal 23 settembre che le permetterà di rincontrare Marco Bocci, con il quale condivideva il set ai tempi di Squadra Antimafia.