Fonti Vezzali | Si va verso la capienza degli stadi al 75%

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Abbiamo segnali che lanegli impianti sportivi sarà al 75% all’aperto, e del 50% per quelli al chiuso”. Lo dice all’agenzia stampa Ansa una fonte vicina alla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Valentina, dopo la riunione odierna col Comitato scientifico sul tema delle riaperture e delle misure in ambito Covid. Tra quindici giorni, sottolinea la stessa fonte, sono previsti nuovi incontri per valutare se aprire ulteriormente al pubblico.