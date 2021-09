Fondo perduto per le start up, quando arriva? Decreto pronto, ma mancano le istruzioni AdE (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco ha firmato il testo lo scorso 10 settembre, ma non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ministero dell'Economia e delle Finanze - ... Leggi su informazionefiscale (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco ha firmato il testo lo scorso 10 settembre, ma non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ministero dell'Economia e delle Finanze - ...

Advertising

mediterranew : Sardegna: fondo perduto per la moda... - PMI_it : Contributi a fondo perduto per attività chiuse: decreto pronto: Verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il dec… - MakerFaireRome : Digitalizza la tua #impresa: scopri subito i requisiti per accedere al #BandoVoucherDigitali2021. Fino a 10.000 € d… - InfoFiscale : Fondo perduto per le start up, quando arriva? Decreto pronto, ma mancano le istruzioni AdE - sardanews : Moda, arriva il fondo perduto per le imprese: opportunità per le aziende sarde -