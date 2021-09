Fisco, Agenzia Entrate-Riscossione: al via “sportello online” per ricevere assistenza in videochiamata (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Al via lo “sportello online” di Agenzia delle Entrate-Riscossione per ricevere assistenza ed eseguire operazioni con una semplice videochiamata. Secondo quanto riporta una nota, i primi appuntamenti “a distanza”, che si svolgeranno tramite un collegamento diretto con un operatore dell’Agenzia, partiranno dal 27 settembre, ma già da oggi, giovedì 23 settembre, i contribuenti possono prenotarsi nell’area riservata del sito. In questa prima fase sperimentale, si legge, il servizio è disponibile per le province di Roma, Lecce, Brescia e Bari a cui seguiranno, entro la prima metà di ottobre, Milano, Modena e Bologna.Il servizio sara’ poi progressivamente esteso. Si potrà dialogare e chiedere assistenza in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Al via lo “” didellepered eseguire operazioni con una semplice. Secondo quanto riporta una nota, i primi appuntamenti “a distanza”, che si svolgeranno tramite un collegamento diretto con un operatore dell’, partiranno dal 27 settembre, ma già da oggi, giovedì 23 settembre, i contribuenti possono prenotarsi nell’area riservata del sito. In questa prima fase sperimentale, si legge, il servizio è disponibile per le province di Roma, Lecce, Brescia e Bari a cui seguiranno, entro la prima metà di ottobre, Milano, Modena e Bologna.Il servizio sara’ poi progressivamente esteso. Si potrà dialogare e chiederein ...

