Fino all'ultimo battito, stasera 23 settembre in tv: cast serie tv, quante puntate sono, dove è stata girata la fiction, trailer e trama, replica e streaming Rai Play

Debutta questa sera su Rai 1 in prima serata la fiction Fino all'ultimo battito, una coproduzione Rai fiction – Eliseo Multimedia, serie tv prodotta da Luca Barbareschi e diretta da Cinzia TH Torrini. L'appuntamento è per questa sera, giovedì 23 settembre, su Rai 1, subito dopo il game show serale I Soliti Ignoti.

Fino all'ultimo battito, stasera 23 settembre in tv: trama e anticipazioni della fiction

Il protagonista della fiction, Fino all'ultimo battito, è Diego Mancini, un cardiochirurgo irreprensibile che, pur di salvare il figlio gravemente malato, commette un atto impensabile e ...

