Fino all’ultimo battito pronto al debutto: data di uscita e anticipazioni (Di giovedì 23 settembre 2021) Fino all’ultimo battito è vicina alla messa in onda. Scopriamo maggiori dettagli sulla nuova fiction prodotta dalla Rai. Svelata la data di messa in onda (via web)Si chiama Fino all’ultimo battito l’ultima fiction in ordine di tempo prodotta dalla Rai, con Cinzia TH Torrini alla regia. La messa in onda è prevista per giovedì’ 23 settembre su Rai 1. Sono previste sei serate, nelle quali verranno trasmessi due episodi per sera per un totale di dodici episodi. Leggi anche-> GF Vip 6, gaffe clamorosa di Giucas Casella: “È morto” La trama è incentrata su un padre che cercherà di salvare la vita di suo figlio. Al punto da doversi sporcare le mani e scendere a patti violando la sua integrità di medico, pur di ricevere le cure mediche necessarie per il ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 23 settembre 2021)è vicina alla messa in onda. Scopriamo maggiori dettagli sulla nuova fiction prodotta dalla Rai. Svelata ladi messa in onda (via web)Si chiamal’ultima fiction in ordine di tempo prodotta dalla Rai, con Cinzia TH Torrini alla regia. La messa in onda è prevista per giovedì’ 23 settembre su Rai 1. Sono previste sei serate, nelle quali verranno trasmessi due episodi per sera per un totale di dodici episodi. Leggi anche-> GF Vip 6, gaffe clamorosa di Giucas Casella: “È morto” La trama è incentrata su un padre che cercherà di salvare la vita di suo figlio. Al punto da doversi sporcare le mani e scendere a patti violando la sua integrità di medico, pur di ricevere le cure mediche necessarie per il ...

