Fino all'ultimo battito: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, giovedì 23 settembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Fino all'ultimo battito, serie tv italiana diretta da Cinzia TH Torrini e prodotta da Eliseo Cinema e Rai Fiction con protagonisti Marco Bocci e Violante Placido. "Questa è una serie che si basa sul dubbio, in maniera diretta, ti fa interrogare su temi universali, come il bene e il male – ha detto Bocci -. Pensiamo che il confine sia netto, alle volte agiamo in un modo d'impulso senza valutare le conseguenze. In questo caso se il medico che tradisce l'etica e il giuramento di Ippocrate, è un padre che obbedisce all'imperativo di salvare la vita al figlio".

