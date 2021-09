Fino all’ultimo battito: il cast (attori) completo della serie tv (Di giovedì 23 settembre 2021) Qual è il cast (attori) completo della serie tv Fino all’ultimo battito in onda su Rai 1 da giovedì 23 settembre 2021? Protagonisti sono Marco Bocci, Violante Placido. Al loro fianco altri grandi attori italiani come Giovanni Carone, Fortunato Cerlino e Bianca Guaccero. Ma vediamo insieme tutto il cast al completo: Marco Bocci: Diego Mancini Violante Placido: Elena Giovanni Carone: Paolo Gaja Masciale: Anna Bianca Guaccero: Rosa Fortunato Cerlino: Cosimo Patruno Michele Venitucci: Rocco Mohamed Zouaoui: Bashir Alessia Giuliani: Pubblico Ministero Loretta Goggi: Madre di Elena Giandomenico Cupaiuolo: Santoro Tiziana Schiavarelli: Francesca Valtorta: Ignazio Oliva: Manuela Minno: Vanessa Francesco ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 settembre 2021) Qual è iltvin onda su Rai 1 da giovedì 23 settembre 2021? Protagonisti sono Marco Bocci, Violante Placido. Al loro fianco altri grandiitaliani come Giovanni Carone, Fortunato Cerlino e Bianca Guaccero. Ma vediamo insieme tutto ilal: Marco Bocci: Diego Mancini Violante Placido: Elena Giovanni Carone: Paolo Gaja Masciale: Anna Bianca Guaccero: Rosa Fortunato Cerlino: Cosimo Patruno Michele Venitucci: Rocco Mohamed Zouaoui: Bashir Alessia Giuliani: Pubblico Ministero Loretta Goggi: Madre di Elena Giandomenico Cupaiuolo: Santoro Tiziana Schiavarelli: Francesca Valtorta: Ignazio Oliva: Manuela Minno: Vanessa Francesco ...

