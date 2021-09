FINO ALL’ULTIMO BATTITO, CINZIA TH TORRINI: “CREERÀ DIPENDENZA, QUANDO FINIRÀ PIANGEREMO” (Di giovedì 23 settembre 2021) In una pausa dal montaggio di “FINO ALL’ULTIMO BATTITO”, la serie con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero e Loretta Goggi al via questa sera alle 21.25 su Rai1, CINZIA TH TORRINI ci fa una bella sorpresa. Un saluto e un invito alla visione ai lettori di BubinoBlog con un messaggio importante che fa salire ancor di più l’attesa. La grande regista è una delle maestre della serialità italiana , da Elisa di Rivombrosa a Pezzi Unici passando per Donna Detective, Terra Ribelle, Un’Altra Vita e Sorelle. Non si risparmia nei progetti, curando ogni dettaglio con passione ed entusiasmo immutati. Cast, trame, colpi di scena e molto altro. Buona visione, grazie CINZIA! Sono qui al mixer con i miei collaboratori per terminare la nostra serie. Stasera andrà in onda la prima puntata di ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 settembre 2021) In una pausa dal montaggio di “”, la serie con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero e Loretta Goggi al via questa sera alle 21.25 su Rai1,THci fa una bella sorpresa. Un saluto e un invito alla visione ai lettori di BubinoBlog con un messaggio importante che fa salire ancor di più l’attesa. La grande regista è una delle maestre della serialità italiana , da Elisa di Rivombrosa a Pezzi Unici passando per Donna Detective, Terra Ribelle, Un’Altra Vita e Sorelle. Non si risparmia nei progetti, curando ogni dettaglio con passione ed entusiasmo immutati. Cast, trame, colpi di scena e molto altro. Buona visione, grazie! Sono qui al mixer con i miei collaboratori per terminare la nostra serie. Stasera andrà in onda la prima puntata di ...

