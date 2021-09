Film porno girato di notte a Mondovì: la polemica dei cittadini per le immagini davanti alla chiesa. La polizia indaga (Di giovedì 23 settembre 2021) Atti osceni in luogo pubblico. Questa l’ipotesi di reato, perseguibile d’ufficio se consumato in luogo accessibili ai minori, per i professionisti dell’hard che hanno usato come set Mondovì (Cuneo), girando un Film porno nel cuore della notte. Nel trailer che era stato postato su Pornhub e poi rimosso, si vede molto bene la cittadina, con la chiesa della Missione, i Giardini del Belvedere. La polizia sta valutando il Filmato per individuare gli autori. Intanto in città in molti sono offesi e sconvolti, soprattutto per le immagini girate davanti alla chiesa della Missione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Atti osceni in luogo pubblico. Questa l’ipotesi di reato, perseguibile d’ufficio se consumato in luogo accessibili ai minori, per i professionisti dell’hard che hanno usato come set(Cuneo), girando unnel cuore della. Nel trailer che era stato postato su Pornhub e poi rimosso, si vede molto bene la cittadina, con ladella Missione, i Giardini del Belvedere. Lasta valutando ilato per individuare gli autori. Intanto in città in molti sono offesi e sconvolti, soprattutto per legiratedella Missione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

