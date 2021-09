Fidanzati muoiono improvvisamente a 8 giorni di distanza in 2 stati diversi | lei era incinta

Leggi su newnotizie

(Di giovedì 23 settembre 2021) Una giovanissima coppia diè venuta a mancarenell’arco di una settimana. Si trovavano in due nazioni diverse e al momento non è chiaro che cosa sia successo loro Due giovaniin attesa del loro primo figlio sono morti in due diverse nazioni adi pochil’uno dall’altra. Dale Hannon, L'articolo NewNotizie.it.