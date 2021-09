Fibrillazione | anticoagulante rivaroxaban riduce rischi per reni

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 settembre 2021) I pazienti conatriale non valvolare che ricevono l’anticoabulantenel tempo hanno uno e un tasso di declino della funzione renale significativamente ridotti rispetto ai pazienti trattati con warfarin. Lo indica lo studio di coorte ‘Antenna’, condotto nel Regno Unito, presentati nel corso del recente Congresso Esc 2021 – The Digital Experience. Dopo un follow-up medio di 2,5 anni – riferisce Bayer – è stato osservato che i pazienti conatriale non valvolare trattati con, con una funzione renale non compromessa al momento dell’inizio della terapia, avevano appunto “uno e un tasso significativamente inferiori di declino della funzionalità renale, rispetto ai pazienti che avevano assunto ...