Fiat | al Lingotto inaugurate Casa 500 e Pista 500 con Bono Vox – FOTO

"Non stiamo parlando solo di auto ma di cultura e storia, stiamo parlando del paese e della città". Con queste parole Olivier François, numero uno di Fiat e Abarth, ha esordito nella presentazione ufficiale di Casa 500, il museo che insieme a Pista 500, il giardino, è stato inaugurato nel complesso torinese del Lingotto. "La Casa dell'intagibile" è stato chiamato il primo: un museo, realizzato con materiali di recupero, che si estende per 700 metri quadrati all'interno della più grande Pinacoteca Agnelli, oggi presieduta da Ginevra Agnelli – che ha anticipato François aprendo ufficialmente l'evento di presentazione. Un luogo per ripercorrere la storia del marchio ma soprattutto dell'auto icona di italianità, attraverso le persone che materialmente hanno pensato e realizzato il modello, le radici ...

