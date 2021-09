Festival del Pastoralismo, a piedi da Bergamo a Lodi Vecchio sulle orme dei “bergamini” (Di giovedì 23 settembre 2021) Dal 24 settembre al 2 ottobre la rievocazione della transumanza dei bergamini, gli storici allevatori di mucche da latte. 85 km da compiere, una carovana, una serie di tappe tra storia, gastronomia e cultura. Guardando al passato, ma camminando anche per costruire il futuro Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 settembre 2021) Dal 24 settembre al 2 ottobre la rievocazione della transumanza dei, gli storici allevatori di mucche da latte. 85 km da compiere, una carovana, una serie di tappe tra storia, gastronomia e cultura. Guardando al passato, ma camminando anche per costruire il futuro

