Festival: da oggi sono aperte le iscrizioni per Area Sanremo (Di giovedì 23 settembre 2021) E’ l’unico concorso che dà la possibilità a 4 artisti emergenti di poter accedere alla serata finale di “Sanremo Giovani” Leggi su lastampa (Di giovedì 23 settembre 2021) E’ l’unico concorso che dà la possibilità a 4 artisti emergenti di poter accedere alla serata finale di “Giovani”

Advertising

channeldraw : Da oggi fino al 26 settembre al Festival della Storia sarà esposta la mostra '60 volti per 60 anni' nella bellissim… - BrunoM_Italia : #Oggi il 23 settembre 2011 Bruno Mars partecipa al iHeart Radio Music Festival a Las Vegas - InFolio_online : RT @EtereaEdizioni: Finalmente si torna in presenza!!! ?????? Da oggi troverete al Festival del Medioevo di Gubbio il nostro stand in collabo… - raffy_dreamon86 : RT @viaggiarepuglia: Tra reti dei pescatori e piccole imbarcazioni, oggi vi portiamo a Monopoli, qui fino all'1 novembre torna il @PhEST –… - SantanocitoA : RT @ohoskin_brand: È un grande onore essere presenti oggi a #caltagirone per il festival della #bioeconomia. #startup #innovazione #soste… -