Ferrovie | Ministro Giovannini firma decreto per rafforzare linee regionali

(Teleborsa) – Il Ministro Giovannini ha firmato il decreto che ripartisce le risorse tra le Regioni per le linee ferroviarie regionali interconnesse, per le migliorarne i livelli di sicurezza e potenziare il trasporto locale (TPL), oltre che per rafforzare il collegamento delle linee regionali con la rete nazionale ad alta velocità. Il decreto in questione assegna alle Regioni, con queste finalità, 1,55 miliardi di euro del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui circa l'81% al Sud (1,25 miliardi). In particolare, il decreto assegna circa 454 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza delle linee ferroviarie regionali, oltre 677 ...

