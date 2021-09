Ferrero Rocher entra nel mercato delle tavolette di cioccolato (Di giovedì 23 settembre 2021) Ferrero Rocher in versione tavoletta (Ferrero)È servito il lavoro di un team di 50 persone e tre anni di studio per trasformare le praline Ferrero Rocher in tavolette. Dopo l’ingresso in aprile nel mercato dei gelati confezionati (con Ferrero Rocher, Raffaello ed EstaThé), che vale 1,9 miliardi di euro solo in Italia, ora la compagnia di dolciumi entra per la prima volta nella sua storia anche in quello delle tavolette di cioccolato, che nel nostro paese vale 578 milioni di euro tra grande distribuzione, discount e canale tradizionale. Con 439 milioni di euro, prevale la quota Gdo che è presidiata da due player per oltre il 45% e nel 2020 ha visto la presenza di 103 ... Leggi su wired (Di giovedì 23 settembre 2021)in versione tavoletta ()È servito il lavoro di un team di 50 persone e tre anni di studio per trasformare le pralinein. Dopo l’ingresso in aprile neldei gelati confezionati (con, Raffaello ed EstaThé), che vale 1,9 miliardi di euro solo in Italia, ora la compagnia di dolciumiper la prima volta nella sua storia anche in quellodi, che nel nostro paese vale 578 milioni di euro tra grande distribuzione, discount e canale tradizionale. Con 439 milioni di euro, prevale la quota Gdo che è presidiata da due player per oltre il 45% e nel 2020 ha visto la presenza di 103 ...

