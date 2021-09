Fendi in pista con gli artisti e il glamour dello Studio54

(Di giovedì 23 settembre 2021) Scovato negli archivi della Maison, un logo disegnato a mano dal visionario illustratore di moda Antonio Lopez ha offerto il punto di partenza per la collezione della primavera estate 2022, diretta dal Kim Jones al suo secondo ready-to-wear da direttoreco. «Mentre guardavo tutto il lavoro e l'eredità di Karl Lagerfeld fatto con la casa di moda, ho anche guardato intorno a lui, ai suoi contemporanei e a chi era interessato» ha spiegato Jones. «Lopez era un amico di Karl ed è sempre stato qualcuno che mi ha ispirato anche nel mio percorso. Era lungimirante, inclusivo, ammirato da tutti, da Andy Warhol a Steven Meisel e David Hockney. Volevo presentarlo alle nuove generazioni che magari non lo conoscono». La sensibilità di Lopez si mescola all'ambienteStudio 54 nei suoi anni di massimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Fendi pista

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

È poi stata la volta di Dior che si è rimesso incon due sfilate in presenza, seppur ... giovedì e la sfilata di(Credits: courtesy of press office) La settimana si è chiusa a suon di ...... Dior, Chanel, Armani Privé, Balenciaga,e Maison Margiela... Tutto sulle sfilate di alta ...18 giugno ad Atene per la Cruise 202 2 e ora a Parigi per la Couture - significa rimettersi inin ...