FED | Powell | gli acquisti dei titoli potrebbero andare avanti fino al 2022

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Il presidente della Federal Reserve, Jerome, ha dichiarato che “se la ripresa resterà sulla strada giusta” la Banca centrale americana potrebbe continuare ad acquistarealla metà del prossimo anno.in conferenza stampa ha sottolineato che è stato discusso il ritmo del tapering deglideiuna volta che saranno soddisfatti i criteri su inflazione e occupazione (definiti dal Fomc) ma ha anche chiarito che non è stata presa alcuna decisione, anche se ritiene quelloa metàil target più probabile per azzerare l’acquisto dida parte della FED. Per il momento, invece, ritmo immutato: 80 miliardi di Treasuries e 40 miliardi di mortgage backed securities al mese. Fermi ...

Advertising

Michele_Arnese : La mossa Fed vista da Wall Street Che cosa ha annunciato Powell della Fed e che cosa è successo a Wall Street. Il… - quoted_business : Possibile rialzo dei tassi nel 2022 #Fed #FederalReserve #Powell #usa #politicamonetaria #inflazione… - infoiteconomia : Fed: Powell, su tapering nessuna decisione ma possibile fine verso metà 2022 | SassariNotizie 24 ore - 596860 - infoiteconomia : Fed: Powell, su tapering nessuna decisione ma possibile fine verso metà 2022 - SimoneCerroni1 : RT @classcnbc: USA, FED ALZA STIME INFLAZIONE #Powell : #inflazione rimarrà alta nei prossimi mesi prima di moderarsi. Se sarà più alta de… -

Ultime Notizie dalla rete : FED Powell

LA: I TASSI SALIRANNO GIÀ A FINE 2022 Wall Street, però, preferisce guardare al bicchiere mezzo pieno: l'economia va, ha sottolineato il presidente Jerome, i rischi (inflazione in testa) ...... dopo la decisione delladi non annunciare, per ora, una data certa per il processo di tapering che intende avviare entro la fine dell'anno. Jerome, nella conferenza stampa successiva all'...Partenza al rialzo per il future Eurostoxx 50 che guadagna lo 0,81% a 4157 punti. Dopo una seduta di recupero per Wall Street (Dow Jones Industrial, S&P 500 e Nasdaq hanno tutti guadagnato intorno all ...(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha dichiarato che "se la ripresa resterà sulla strada giusta" la Banca centrale americana potrebbe continuare ad acquistare ...