Febbre misteriosa dilaga nel paese | 200 morti L’allarme | “Quasi tutti bambini”

(Di giovedì 23 settembre 2021) Dolori articolari, mal di testa, disidratazione, nausea e anomalie nella coagulazione del sangue. Questi i sintomi della nuova “malattia” che sta spaventa l’India, dove nell’ultima settimana oltre 200 persone, per lo piùresidenti Stato settentrionale dell’Uttar Pradesh, hanno perso la vita. Secondo un’inchiesta del Sun, i medici locali starebbero ipotizzando un legame tra l’improvviso e misterioso morbo e ladengue, dato che molte persone ammalatesi in questi giorni presentano un “calo delle piastrine nel sangue”, che favoriscono la coagulazione del sangue. Gli scienziati ritengono che lasia una forma particolarmente grave di dengue, trasmessa dalle popolazioni di zanzare che brulicano in quel territorio. Ladengue, ...