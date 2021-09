Fdi | Adriani | a Ostia assenti sicurezza e legalità

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – “rappresenta il mare di Roma e non dovrebbe avere zone precluse ai cittadini. Purtroppo l’ex-colonia Vittorio Emanuele III è un covo di ile criminalità autorizzata. È necessario intervenire.” “Dall’anno 2014 una parte del plesso dell’ex colonia è occupata abusivamente da persone, per lo più extracomunitari, che hanno creato all’interno una vera e propria cittadella illegale con moschee e negozi improvvisati, dove si svolgono molto spesso pratiche vergognose e non accettabili.” “Peraltro, all’esterno del plesso, a seguito di bivacchi serali c’è sporcizia ovunque, odori nauseabondi e presenza di criminalità; così anche il livello dilascia a desiderare ed il passaggio dei cittadini su quel lato del litorale è fortemente sconsigliato.” “Sporcizia e ilne fanno una macchia ...