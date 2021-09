Fda autorizza in Usa terza dose vaccino Pfizer per over 65 (Di giovedì 23 settembre 2021) La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha modificato l'autorizzazione all'uso di emergenza (EUA) per il vaccino Pfizer - BioNTech COVID - 19 per consentire l'uso di una singola dose di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha modificato l'zione all'uso di emergenza (EUA) per il- BioNTech COVID - 19 per consentire l'uso di una singoladi ...

Advertising

P_risks : La Federal Drug Association autorizza la terza dose Pfizer per gli over 65 e i soggetti a rischio #COVID… - TommyBrain : Sputnik:Covid, Usa: Fda autorizza i richiami con Pfizer per gli over 65 e i soggetti a rischio - IacobellisT : Sputnik:Covid, Usa: Fda autorizza i richiami con Pfizer per gli over 65 e i soggetti a rischio - infoiteconomia : USA, la FDA autorizza la terza dose di vaccino Pfizer: fragili, anziani e lavoratori - AdrianaSpappa : @crasicap FDA è in USA. In EU l'ente che autorizza i farmaci è EMA. E i vaccini che abbiamo sono tutti autorizzati… -