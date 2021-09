Fanpage annuncia che il tribunale di Roma vuole sequestrare e oscurare l’inchiesta su Durigon

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021)che nei prossimi giorni risponderà alla richiesta arrivata daldi, dila documentazione legata alFollow the money che aveva interessato l’ex sottosegretario leghista Claudio. In un video il Direttore, Francesco Cancellato ha esposto la posizione del sito. “Oggi è successa una cosa grave nella nostra redazione. Ildila nostra inchiesta su Claudioe i della Lega e non possiamo permetterlo” #pic.twitter.com/cfPseYbFoH —.it (@) September 23, 2021 Il direttore Francesco Cancellato ha ...