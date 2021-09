(Di giovedì 23 settembre 2021) L’ha pugnalata ripetutamente e poi ha buttato il corpo da un edificio di 40 metri. Così Rustam Mursalov, 24 anni, ha ucciso sua moglie, Alexandra Mursalova, 25 anni e ha confessato di averlo fatto con premeditazione. Siamo a San Pietroburgo dove Mursalovauna brillante carriera da psicologa e sex. Nei suoi seguitissimispiegava ai follower “come amare” e proprio suidel: “È venuto a bussare alla porta, ha minacciato di uccidere me e i bambini (Mursalovadue figli, ndr). Abbiamo provato a cambiare casa ma si è ripresentato alla porta”. In un altro post scriveva: “State tranquilli, so gestire la situazione: vi ho insegnato come comportarvi con un ...

Advertising

FQMagazineit : Famosa sex coach uccisa dal marito: sui social aveva raccontato delle minacce di lui - uzumiha : Sinceramente sex education l'ho droppato dalla famosa uscita ' i pansessuali guardano l'anima mentre i bisessuali i… -

Ultime Notizie dalla rete : Famosa sex

Ovviamente tutti conosciamo l'attore Marco Bocci, oltre ad essere bravo nel suo ruolo è unsymbol degli ultimi anni. È diventato molto famoso Immediatamente dopo la fiction Squadra ...che la......Garson è stato un attore statunitense celebre per il ruolo di Stanford Blatch nella serieand ... Lui stesso aveva svelato che a causa del suo ruolo nellaserie tv avesse avuto alcuni problemi ...L’attore ha vestito i panni di Stanford in Sex and the City per sei stagioni, poi ha ripreso il ruolo anche nei film Sex and the City e Sex and the City 2. Willie Garson è morto: l’addio di Cynthia Ni ...continua a leggere dopo la pubblicità. Questo mi ha anche ricordato quanto sia forte la nostra famiglia di White Collar. Willie Garson, conosciuto principalmente per i ruoli di Stanford in Sex & The C ...