Famiglia cooperante morto s'oppone a archiviazioni inchieste (Di giovedì 23 settembre 2021) Chiesta l'archiviazione delle indagini sulla morte di David Solazzo, il cooperante fiorentino trovato morto l'1 maggio 2019 nella casa dove soggiornava sull'isola di Fogo a Capo Verde. Sulla vicenda ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 23 settembre 2021) Chiesta l'archiviazione delle indagini sulla morte di David Solazzo, ilfiorentino trovatol'1 maggio 2019 nella casa dove soggiornava sull'isola di Fogo a Capo Verde. Sulla vicenda ...

