Facebook, guai per Zuckerberg: accusa degli azionisti (Di giovedì 23 settembre 2021) Mark Zuckerberg è di nuovo sotto accusa. Questa volta sono gli azionisti di Facebook a muovere pesanti critiche. Il capo del noto social network deve difendersi da nuove accuse (Getty Images)Il fondatore di Facebook e amministratore delegato Mark Zuckerberg finisce di nuovo nella bufera. Il tutto risale allo scandalo Cambridge Analytica, sorto nel 2019. Allora i dati degli utenti dei social network finirono in pasto alla società di consulenza britannica, che li sfruttò illegalmente per influenzare le campagne elettorali. Nel mezzo della bufera finì anche Zuckerberg, accusato di conoscere la falla ma di non essersi attivato per sistemarla. Come riporta Politico citando gli azionisti del noto social ...

