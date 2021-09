Fabian | Godiamoci il momento | ma subito testa al prossimo match

(Di giovedì 23 settembre 2021) Anche il centrocampistaRuiz ha messo a segno un gol tra i quattro del Napoli contro la Sampdoria. Lo spagnolo ha festeggiato la vittoria sui suoi profili social, scrivendo: "Altra vittoria, altri tre punti!il, maal!". I giocatori sono concentrati sull'obiettivo e non si montano la

Ultime Notizie dalla rete : Fabian Godiamoci

... che ha convinto molti big dati in partenza a rimanere, come Koulibaly eRuiz. 'Di certo, ... Mail momento. Era allo stadio per Napoli - Juve con mio figlio di 12 anni ed è stata una ...Gran secondo tempo di Politano, Insigne,Ruiz e meglio anche Oshimen. Una menzione a parte ... Equesto primo posto a punteggio pieno anche se dopo sole tre partite. Ma caro Guido ...