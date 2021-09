F1, Sergio Perez: “A Monza siamo stati più vicini alla Mercedes rispetto alle nostre previsioni” (Di giovedì 23 settembre 2021) Sergio Perez è intervenuto nel corso della conferenza stampa del Gran Premio di Russia, quindicesimo atto del Mondiale di F1 2021. Il messicano è pronto a dare battaglia dopo due fine settimana difficili tra Zandvoort (Olanda) e Monza (Italia). Il teammate di Max Verstappen occupa al momento il quinto posto della classifica piloti con 118 punti contro i 132 del britannico Lando Norris (McLaren), secondo nel tempio della velocità alle spalle del compagno di box Daniel Ricciardo. L’ex portacolori della Racing Point ha rilasciato queste parole alla stampa: “Questa è una pista che mi piace e mi diverte. Il degrado delle gomme non è eccessivo e si soffre solo al posteriore. A Monza siamo stati molto più vicini ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021)è intervenuto nel corso della conferenza stampa del Gran Premio di Russia, quindicesimo atto del Mondiale di F1 2021. Il messicano è pronto a dare battaglia dopo due fine settimana difficili tra Zandvoort (Olanda) e(Italia). Il teammate di Max Verstappen occupa al momento il quinto posto della classifica piloti con 118 punti contro i 132 del britannico Lando Norris (McLaren), secondo nel tempio della velocitàspdel compagno di box Daniel Ricciardo. L’ex portacolori della Racing Point ha rilasciato queste parolestampa: “Questa è una pista che mi piace e mi diverte. Il degrado delle gomme non è eccessivo e si soffre solo al posteriore. Amolto più...

