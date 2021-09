F1: Sainz, 'proverò a stare davanti alle McLaren in qualifica' (Di giovedì 23 settembre 2021) Sochi, 23 set. - (Adnkronos) - "Per noi è importante essere forti nel terzo settore, mentre nei primi due vedremo quanto staremo perdendo dalla McLaren. Vedremo se riusciremo a essergli davanti in qualifica. Sarà più tirata rispetto a Monza, dove erano più veloci. Qui abbiamo più opportunità. Dobbiamo mettere a punto il set-up, capire le gomme e poi c'è la variabile pioggia. La penalità di Leclerc mette tanto nelle mie mani, ma spero che anche Charles riesca a lottare per la Top 10". Così il pilota della Ferrari Carlos Sainz alla vigilia del fine settimana del Gp di Russi. "Siamo in una posizione di svantaggio con McLaren, anche io dovrò prendere una penalità e quindi saranno già due gare in cui dovremo pagare qualcosa -aggiunge Sainz ai microfoni di Sky Sport-. Sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Sochi, 23 set. - (Adnkronos) - "Per noi è importante essere forti nel terzo settore, mentre nei primi due vedremo quantomo perdendo dalla. Vedremo se riusciremo a essergliin. Sarà più tirata rispetto a Monza, dove erano più veloci. Qui abbiamo più opportunità. Dobbiamo mettere a punto il set-up, capire le gomme e poi c'è la variabile pioggia. La penalità di Leclerc mette tanto nelle mie mani, ma spero che anche Charles riesca a lottare per la Top 10". Così il pilota della Ferrari Carlosalla vigilia del fine settimana del Gp di Russi. "Siamo in una posizione di svantaggio con, anche io dovrò prendere una penalità e quindi saranno già due gare in cui dovremo pagare qualcosa -aggiungeai microfoni di Sky Sport-. Sono ...

F1:Russia;Sainz'proverò a star davanti McLaren in qualifica' "Per noi è importante essere forte nel terzo settore, mentre nei primi due vedremo quanto staremo perdendo dalla McLaren. Vedremo se riusciremo a essergli davanti in qualifica". Carlos Sainz è atteso da un weekend a Sochi in cui sarà la prima punta della Ferrari. La penalità per il cambio di Power Unit sulla Rossa di Charles Leclerc, mette infatti lo spagnolo al fronte contro le due ...

"Per noi è importante essere forte nel terzo settore, mentre nei primi due vedremo quanto staremo perdendo dalla McLaren. Vedremo se riusciremo a essergli davanti in qualifica". Carlos è atteso da un weekend a Sochi in cui sarà la prima punta della Ferrari. La penalità per il cambio di Power Unit sulla Rossa di Charles Leclerc, mette infatti lo spagnolo al fronte contro le due ...