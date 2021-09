F1: Russia; Hamilton, ironia Marko? Non ascolto questi individui (Di giovedì 23 settembre 2021) Primo confronto pubblico per Lewis Hamilton dopo il clamoroso incidente di Monza, con Max Verstappen finito letteralmente sopra la Mercedes del campione del mondo. Il britannico aveva lamentato fin da ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) Primo confronto pubblico per Lewisdopo il clamoroso incidente di Monza, con Max Verstappen finito letteralmente sopra la Mercedes del campione del mondo. Il britannico aveva lamentato fin da ...

Advertising

SkySportF1 : GP Russia, Hamilton: 'Allusioni di Marko? Non ascolto questi individui' #SkyMotori #F1 #Formula1 #RussianGP - Matteo_NFL : RT @SkySportF1: GP Russia, Hamilton: 'Allusioni di Marko? Non ascolto questi individui' #SkyMotori #F1 #Formula1 #RussianGP - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1: Gp Russia, Hamilton: 'Non ascolto le parole di Marko, spero non ci siano altri incidenti' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1: Gp Russia, Hamilton: 'Non ascolto le parole di Marko, spero non ci siano altri incidenti' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1: Gp Russia, Hamilton: 'Non ascolto le parole di Marko, spero non ci siano altri incidenti' -