F1 | Mick Schumacher ' sto vivendo il mio sogno'

(Di giovedì 23 settembre 2021) "Essere uno dei venti piloti che gareggiano in Formula 1 significa già vivere il mio. Il primo anno con Haas è stato fin qui molto emozionante e istruttivo. Sono sicuro che il bagaglio di ...

Come annunciato due giorni fa dal team principal della Haas, Gunther Steiner, siache Nikita Mazepin resteranno nel team americano di F1 anche nel 2022: lo ha annunciato poco fa la scuderia. Il russo è figlio del proprietario di Uralkali, principale sponsor della ...guiderà la Haas anche nel 2022. Il pilota tedesco della Ferrari Driver Academy ha rinnovato il contratto con il team americano e potrà dunque continuare il percorso di crescita in ...Mick Shumacher. . Mick Schumacher guiderà la Haas anche nel 2022. Il pilota tedesco della Ferrari Driver Academy ha rinnovato il contratto con il team americano e potrà dunque continuare il percorso ...La Haas conferma Mick Schumacher e Nikita Mazepin per la stagione 2022 di Formula 1, nel segno della continuità invocata da Steiner ...