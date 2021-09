F1, Max Verstappen sulla penalità in griglia: “Ovviamente ho la mia opinione, ma ora guardiamo avanti” (Di giovedì 23 settembre 2021) Max Verstappen esprime la propria opinione nel corso della conferenza stampa del GP di Russia, quindicesimo atto del Mondiale F1 2021. L’olandese approda in quel di Sochi da leader della classifica generale con 5 lunghezze di vantaggio sul britannico Lewis Hamilton. Il portacolori della Red Bull dovrà scontare tre posizioni sulla griglia di partenza di domenica in seguito al contatto avuto alla ‘Prima Variante’ di Monza con il sette volte campione del mondo di casa Mercedes. Il compagno di box di Sergio Perez ha dichiarato: “Ovviamente ho la mia opinione, ma ora guardiamo avanti e traiamo il meglio dalla situazione. Certo, non è l’ideale, ma non è nemmeno la fine del mondo”. Verstappen ha chiuso dicendo: “Non è la nostra pista ideale, ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) Maxesprime la proprianel corso della conferenza stampa del GP di Russia, quindicesimo atto del Mondiale F1 2021. L’olandese approda in quel di Sochi da leader della classifica generale con 5 lunghezze di vantaggio sul britannico Lewis Hamilton. Il portacolori della Red Bull dovrà scontare tre posizionidi partenza di domenica in seguito al contatto avuto alla ‘Prima Variante’ di Monza con il sette volte campione del mondo di casa Mercedes. Il compagno di box di Sergio Perez ha dichiarato: “ho la mia, ma orae traiamo il meglio dalla situazione. Certo, non è l’ideale, ma non è nemmeno la fine del mondo”.ha chiuso dicendo: “Non è la nostra pista ideale, ...

