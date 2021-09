F1, GP Russia 2021, Sainz: “Lotta tirata con la McLaren, maggiori chance di spuntarla” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Per noi sarà importante essere forti nel terzo settore, in cui la nostra macchina deve essere veloce. Nei primi due invece vediamo quanto perderemo dalla McLaren e se possiamo essere davanti in qualifica. Sarà una Lotta più tirata rispetto a Monza. Lì erano molto più veloci di noi, ma qui penso che potremo avere maggiori opportunità di spuntarla. Dobbiamo mettere a punto il set-up, capire le gomme e poi vedere come si mette con la pioggia”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Carlos Sainz, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del Gran Premio di Russia di Formula 1. Il pilota spagnolo, al fianco del monegasco Charles Leclerc come rappresentante della Ferrari, ha esplicitato le sue sensazioni in vista della gara russa, importante per l’individuazione dei ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) “Per noi sarà importante essere forti nel terzo settore, in cui la nostra macchina deve essere veloce. Nei primi due invece vediamo quanto perderemo dallae se possiamo essere davanti in qualifica. Sarà unapiùrispetto a Monza. Lì erano molto più veloci di noi, ma qui penso che potremo avereopportunità di. Dobbiamo mettere a punto il set-up, capire le gomme e poi vedere come si mette con la pioggia”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Carlos, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del Gran Premio didi Formula 1. Il pilota spagnolo, al fianco del monegasco Charles Leclerc come rappresentante della Ferrari, ha esplicitato le sue sensazioni in vista della gara russa, importante per l’individuazione dei ...

