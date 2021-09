F1, GP Russia 2021, Hamilton: “Verstappen? Importante correre lealmente” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Verstappen? Quello che è Importante è che continuiamo a correre duramente, ma lealmente. Non ho dubbi che saremo entrambi professionali e impareremo dal passato. Non mi aspetto mai che un pilota si ritiri. Non è così che mi avvicino a una gara. Penso che alla fine dobbiamo essere intelligenti, si tratta solo di assicurarsi di restare in pista per combattere nella curva successiva”. Così Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Russia di Formula 1, tornando sull’incidente avvenuto a Monza con Max Verstappen. Per la prima volta in carriera, l’olandese della Red Bull vede da vicino il titolo mondiale: “So cosa vuol dire lottare per il primo campionato e anche tutto l’entusiasmo – continua ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) “? Quello che èè che continuiamo aduramente, ma. Non ho dubbi che saremo entrambi professionali e impareremo dal passato. Non mi aspetto mai che un pilota si ritiri. Non è così che mi avvicino a una gara. Penso che alla fine dobbiamo essere intelligenti, si tratta solo di assicurarsi di restare in pista per combattere nella curva successiva”. Così Lewis, pilota della Mercedes, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio didi Formula 1, tornando sull’incidente avvenuto a Monza con Max. Per la prima volta in carriera, l’olandese della Red Bull vede da vicino il titolo mondiale: “So cosa vuol dire lottare per il primo campionato e anche tutto l’entusiasmo – continua ...

