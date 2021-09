F1, accordo Regione-Governo per GP Imola in calendario. Bonaccini: “Ci crediamo” (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Gran Premio di Imola potrebbe divenire una tappa fissa del Mondiale di Formula 1. Alla base di quanto riportato vi è un accordo tra Governo e Regione Emilia-Romagna, così da concedere la luminosità dei riflettori alla città in questione. Stefano Bonaccini, presidente della Regione, si è espresso in merito alla possibilità e dunque al legame con l’ente governativo: “Speriamo di poterlo dire tra pochi giorni, tra poche ore: quello che sembrava impossibile, il ritorno di un Gran Premio stabile a Imola dopo 14 anni, contiamo invece possa diventare realtà, con un appuntamento fisso in calendario. Ci crediamo davvero. L’Emilia-Romagna, del resto, è la Regione che porta il nome di una strada”. Il tutto, naturalmente, sarà ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Gran Premio dipotrebbe divenire una tappa fissa del Mondiale di Formula 1. Alla base di quanto riportato vi è untraEmilia-Romagna, così da concedere la luminosità dei riflettori alla città in questione. Stefano, presidente della, si è espresso in merito alla possibilità e dunque al legame con l’ente governativo: “Speriamo di poterlo dire tra pochi giorni, tra poche ore: quello che sembrava impossibile, il ritorno di un Gran Premio stabile adopo 14 anni, contiamo invece possa diventare realtà, con un appuntamento fisso in. Cidavvero. L’Emilia-Romagna, del resto, è lache porta il nome di una strada”. Il tutto, naturalmente, sarà ...

