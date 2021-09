Ex presidente catalano Puigdemont arrestato in Sardegna (Di giovedì 23 settembre 2021) L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato arrestato in Sardegna, dove il leader indipendentista si era recato per partecipare a una serie di incontri. Lo riferiscono i media spagnoli. Su Puigdemont grava un mandato di cattura internazionale. La notizia del fermo è stata confermata dal suo avvocato, Gonzalo Boye. Il 30 luglio scorso era stato respinto in sede giurisdizionale europea un ricorso di Puigdemont contro la sospensione dell’immunità parlamentare. Il leader indipendentista catalano è stato fermato da agenti della polizia di frontiera ad Alghero, dove si trovava per partecipare a un dibattito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021) L’exCarlesè statoin, dove il leader indipendentista si era recato per partecipare a una serie di incontri. Lo riferiscono i media spagnoli. Sugrava un mandato di cattura internazionale. La notizia del fermo è stata confermata dal suo avvocato, Gonzalo Boye. Il 30 luglio scorso era stato respinto in sede giurisdizionale europea un ricorso dicontro la sospensione dell’immunità parlamentare. Il leader indipendentistaè stato fermato da agenti della polizia di frontiera ad Alghero, dove si trovava per partecipare a un dibattito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : presidente catalano Media spagnoli: "L'ex presidente catalano Puigdemont arrestato in Sardegna" L'ex presidente catalano, Carles Puigdemont, è stato arrestato ad Alghero, in Sardegna, in applicazione del mandato di cattura emesso da Pablo Llarena, giudice del Tribunale Supremo spagnolo. E' quanto ha ...

