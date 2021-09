Ex presidente catalano Puigdemont arrestato in Sardegna (Di venerdì 24 settembre 2021) (Adnkronos) - L'ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato arrestato in Sardegna, dove il leader indipendentista si era recato per partecipare a una serie di incontri. Su Puigdemont gravava un mandato di cattura internazionale. La notizia del fermo è stata confermata dal suo avvocato, Gonzalo Boye. Il 30 luglio scorso era stato respinto in sede giurisdizionale europea un ricorso di Puigdemont contro la sospensione dell'immunità parlamentare. Il leader indipendentista catalano è stato fermato da agenti della polizia di frontiera ad Alghero, dove si trovava per partecipare a un dibattito. A quanto apprende l'Adnkronos Puigdemont è stato portato nella casa circondariale di Sassari. Domani dovrebbe essere messo a disposizione della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) (Adnkronos) - L'exCarlesè statoin, dove il leader indipendentista si era recato per partecipare a una serie di incontri. Sugravava un mandato di cattura internazionale. La notizia del fermo è stata confermata dal suo avvocato, Gonzalo Boye. Il 30 luglio scorso era stato respinto in sede giurisdizionale europea un ricorso dicontro la sospensione dell'immunità parlamentare. Il leader indipendentistaè stato fermato da agenti della polizia di frontiera ad Alghero, dove si trovava per partecipare a un dibattito. A quanto apprende l'Adnkronosè stato portato nella casa circondariale di Sassari. Domani dovrebbe essere messo a disposizione della ...

Advertising

Cescavc : RT @ProgReS_info: La polizia italiana ha arrestato il Presidente catalano Carles Puigdemont: sit-in domattina alle ore 9 davanti al Tribuna… - softwaresouls : RT @Matteo_Angioli: Grave l’arresto a Alghero dell’ex presidente catalano #Puigdemont. L’ordine di arresto europeo era stato sospeso in att… - NRamonRovira : RT @Matteo_Angioli: Grave l’arresto a Alghero dell’ex presidente catalano #Puigdemont. L’ordine di arresto europeo era stato sospeso in att… - MontseL77993268 : RT @Matteo_Angioli: Grave l’arresto a Alghero dell’ex presidente catalano #Puigdemont. L’ordine di arresto europeo era stato sospeso in att… - Puigjaner1714 : RT @Matteo_Angioli: Grave l’arresto a Alghero dell’ex presidente catalano #Puigdemont. L’ordine di arresto europeo era stato sospeso in att… -