Evergrande rimbalza in Asia, banca centrale Cina inietta liquidità (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – I mercati continuano a guardare con attenzione le vicende in Asia, in particolare sul gigante delle costruzioni cinese Evergrande che rimbalza del 18% sul listino di Hong Kong cercando di recuperare gli scivoloni precedenti. Oggi il gruppo deve onorare una cedola da 85,5 milioni di dollari su obbligazioni da circa 20 miliardi. La banca centrale cinese, bel frattempo, ha effettuato la maggior iniezione di liquidità da 8 mesi, 110 miliardi di dollari, con l’obiettivo delle autorità locali di evitare destabilizzazioni. Il presidente di Evergrande ha rassicurato gli investitori garantendo loro che avranno ciò che è dovuto. Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – I mercati continuano a guardare con attenzione le vicende in, in particolare sul gigante delle costruzioni cinesechedel 18% sul listino di Hong Kong cercando di recuperare gli scivoloni precedenti. Oggi il gruppo deve onorare una cedola da 85,5 milioni di dollari su obbligazioni da circa 20 miliardi. Lacinese, bel frattempo, ha effettuato la maggior iniezione dida 8 mesi, 110 miliardi di dollari, con l’obiettivo delle autorità locali di evitare destabilizzazioni. Il presidente diha rassicurato gli investitori garantendo loro che avranno ciò che è dovuto.

