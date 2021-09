Evergrande, ogni sforzo per ripresa lavoro e produzione (Di giovedì 23 settembre 2021) Per Evergrande sarà una "priorità assoluta" aiutare gli investitori retail a riscattare i prodotti di investimento venduti dallo sviluppatore immobiliare oberato da 305 miliardi di dollari di debiti. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) Persarà una "priorità assoluta" aiutare gli investitori retail a riscattare i prodotti di investimento venduti dallo sviluppatore immobiliare oberato da 305 miliardi di dollari di debiti. ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Evergrande, ogni sforzo per ripresa lavoro e produzione: (ANSA) - PECHINO, 23 SET - Per Evergrande… - oknosureddit : #Evergrande, ogni sforzo per ripresa lavoro e produzione. Priorità a investitori retail su riscatto prodotti invest… - iconanews : Evergrande, ogni sforzo per ripresa lavoro e produzione - fisco24_info : Evergrande, ogni sforzo per ripresa lavoro e produzione: Priorità a investitori retail su riscatto prodotti investi… - DividendProfit : Evergrande, ogni sforzo per ripresa lavoro e produzione – Economia -