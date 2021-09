Evergrande, il secondo azionista del colosso cinese prova a vendere la sua quota del 5,6%. In scadenza oggi bond da 83 milioni (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo il crollo sui mercati, ecco la fuga degli investitori. Non si placa la tempesta che sta scuotendo Evergrande, lo sviluppatore immobiliare cinese che con i suoi 305 miliardi di dollari di debiti ha messo in allarme le Borse globali. È stato persino evocato, secondo molti esperti in modo un po’ improvvido, lo spettro di una nuova Lehman Brothers. secondo la stampa locale, il fondo immobiliare Chinese Estates Holdings, secondo azionista della società con una quota pari al 5,6%, sta cercando di cedere l’intera partecipazione nel gruppo dopo aver già venduto tra il 30 agosto e il 21 settembre un ulteriore 0,8% incassando 31 milioni di dollari. secondo il Wall Street Journal Pechino, riluttante a salvare lo sviluppatore immobiliare, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo il crollo sui mercati, ecco la fuga degli investitori. Non si placa la tempesta che sta scuotendo, lo sviluppatore immobiliareche con i suoi 305 miliardi di dollari di debiti ha messo in allarme le Borse globali. È stato persino evocato,molti esperti in modo un po’ improvvido, lo spettro di una nuova Lehman Brothers.la stampa locale, il fondo immobiliare Chinese Estates Holdings,della società con unapari al 5,6%, sta cercando di cedere l’intera partecipazione nel gruppo dopo aver già venduto tra il 30 agosto e il 21 settembre un ulteriore 0,8% incassando 31di dollari.il Wall Street Journal Pechino, riluttante a salvare lo sviluppatore immobiliare, ha ...

