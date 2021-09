Eventi a Napoli 25-26 settembre | Ricomincio dai Libri alla Galleria Principe

Advertising

MegaleHellas : Piazza Mercato a Napoli. Un luogo di grande vitalità ma che ha conservato nel tempo il ricordo di molteplici, tragi… - bside_eventi : L’Angolo di Napoli – Serata degustazione su prenotazione Venerdì 1 Ottobre 2021 - Safro110351 : RT @GennaroRispoli_: Il #Festival di 'Storia della Medicina' è uno dei tanti eventi che organizzeremo. Il nostro sarà un #impegno costante.… - Napolikeit : Eventi per bambini a Napoli nel weekend dal 24 al 26 settembre 2021 #napoli #Eventi_per_bambini #Zona_bianca - Napolikeit : Eventi gratuiti a Napoli nel weekend dal 24 al 26 settembre 2021 #napoli #Eventi_gratuiti #Zona_bianca -

Ultime Notizie dalla rete : Eventi Napoli

Napolike

...Orsola Benincasa di) con interventi di Stella Dagna (Università di Torino), del critico cinematografico Steve Della Casa e dell'esperto di cinema d'animazione Edoardo Esposito. Tra gli......Orsola Benincasa di) con interventi di Stella Dagna (Università di Torino), del critico cinematografico Steve Della Casa e dell'esperto di cinema d'animazione Edoardo Esposito. Tra gli...Le più belle immagini della Divina Commedia in mostra a Napoli alla BIBLIOTECA NAZIONALE “VITTORIO EMANUELE III” da domenica 26 settembre (GIORNATE DEL PATRIMONIO 2021). Una grande mostra che celebra ...Le Giornate Europee del Patrimonio con aperture straordinarie e iniziative in tanti siti e musei, la Fiera del Libro a ingresso gratuito, l'Unimusic Festival, tre giorni di festa dedicati a Rodari a C ...