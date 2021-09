EV | Calcerano-Bonessio | clima | aderiamo a sciopero mondiale

(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – “Domani 24 settembre i giovani del Fridays For Future hanno proclamato locontro i cambiamentitici. Europa Verde scenderà in piazza accanto a loro, perché ritiene che bisogna denunciare l’inerzia delle istituzioni a livelloe di tutti i Paesi che non cambiano la produzione di energia continuando a investire sulle fonti fossili, quando invece bisognerebbe investire su quelle rinnovabili”. Così Nando, co-portavoce di Europa Verde Lazio, e Guglielmoco-portavoce di Europa Verde Roma entrambi candidati all’Assemblea Capitolina. “È necessario contenere le emissioni, arrestare i cambiamentitici e consegnare alle prossime generazioni un mondo migliore. Noi di Europa Verde – Verdi di Roma pensiamo che sia ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcerano Bonessio

... le due squadre più rappresentative della Capitale giochino le partite all'Olimpico a emissioni zero, coordinandosi con la nuova amministrazione comunale", proseguono Calcerano e Bonessio.
Roma, 20 set. - "Un gol per il Pianeta. La partita di Premier League tra Tottenham e Chelsea che si è giocata ieri è stata la prima al mondo a impatto ...