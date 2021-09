Europei femminili 2022: l'Uefa raddoppia il montepremi (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Comitato Esecutivo Uefa fa un passo importante verso il calcio femminile e raddoppia il premio per Uefa Women's Euro 2022 . L'Ente europeo, riunitosi ieri in Moldavia, ha approvato un sostanzioso ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Comitato Esecutivofa un passo importante verso il calcio femminile eil premio perWomen's Euro. L'Ente europeo, riunitosi ieri in Moldavia, ha approvato un sostanzioso ...

Advertising

glooit : Uefa raddoppia il montepremi degli Europei femminili 2022 leggi su Gloo - LFootball_ : ?? La #UEFA raddoppia i premi per le nazionali che partecipano al Campionato Europeo Femminile #WEURO ? Inoltre 4,5… - sportli26181512 : Europei femminili 2022: l'#Uefa raddoppia il montepremi: L'Ente garantirà una distribuzione finanziaria più alta ch… - RaiSport : L'#Uefa raddoppia i premi per gli #Europei femminili Sedici milioni per le nazionali, introdotte anche indennità p… - Italpress : L’Uefa raddoppia i premi per gli Europei femminili -