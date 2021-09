Eur | cadavere di un uomo in un camper | partite le indagini

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – Questa mattina è stato rinvenuto undi un, originario del Sudan classe 1963, dentro unparcheggiato all’Eur in via del Poggio Fiorito angolo via degli Urali. Sul posto, a seguito di una segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri della stazione dell’Eur che hanno trovato il mezzo chiuso dall’interno. Una volta forzata la porta d’ingresso hanno rinvenuto il corpo dell’in avanzato stato di decomposizione. Per adesso l’ipotesi è che sia morto per cause naturali in attesa dei risultati dell’esame autoptico in corso al Policlinico Tor Vergata. (Agenzia Dire)