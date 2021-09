Euforica Milano e le Borse europee rassicurate dalla Fed

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance, nel giorno in cui la BCE, nel bollettino mensile, ha evidenziato che l‘economia dell’eurozona procede verso una forte crescita nel terzo trimestre. A fare da assist ai mercati contribuiscono anche le rassicurazioni della Federal Reserve, ovvero che ogni stretta dipenderà dall’andamento dell’economia. Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,172. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.768,6 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Lieve calo dello spread, che scende a +101 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,67%. Tra gli indici di Eurolandia ...

Euforica Milano

Tra i best performers di, in evidenza Enel (+2,19%), Banca Mediolanum (+1,98%), Amplifon (+1,96%) e Moncler (+1,84%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris , che ottiene - ...Andamento brillante per il settore costruzioni a, peraltro preannunciato dalla buona performance del comparto costruzioni europeo . Il FTSE Italia Construction & Materials ha aperto a quota 41.892,9, in accelerazione dell'1,66% rispetto alla ...(Teleborsa) - In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance, nel giorno in cui la BCE, nel bollettino mensile, ha evidenziato che ...Grande giornata per Evraz, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,49%. La tendenza ad una settimana di Evraz è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100.