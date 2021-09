Eto’o non lascia il mondo del calcio: “Lo faccio per amore” (Di giovedì 23 settembre 2021) Samuel Eto’o senza calcio non riesce a stare. L’ex attaccante di Barcellona e dell’Inter del triplete ha deciso inaspettatamente di intraprendere una nuova avventura. L’ex stella nerazzurra ha deciso di candidarsi come presidente della Federcalcio Camerunense, paese dove è nato. ad annunciarlo è stato lo stesso Eto’o: “Sono onorato e felice di annunciare la mia candidatura alla presidenza della Federcalcio camerunese. Dopo un’attenta riflessione ho deciso di farmi avanti per amore del mio Paese e passione per il nostro calcio. Sarebbe un onore per me servire un’associazione che mi ha dato così tanto da calciatore”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021) Samuelsenzanon riesce a stare. L’ex attaccante di Barcellona e dell’Inter del triplete ha deciso inaspettatamente di intraprendere una nuova avventura. L’ex stella nerazzurra ha deciso di candidarsi come presidente della FederCamerunense, paese dove è nato. ad annunciarlo è stato lo stesso: “Sono onorato e felice di annunciare la mia candidatura alla presidenza della Federcamerunese. Dopo un’attenta riflessione ho deciso di farmi avanti perdel mio Paese e passione per il nostro. Sarebbe un onore per me servire un’associazione che mi ha dato così tanto da calciatore”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sulnazionale e internazionale.

Advertising

ivan71240234 : @matteo_gardelli Da milanista non li paragonerei mai, oltre che per la carriera, per un’abissale differenza tra i g… - interismo1709 : Per paragonare Leao ad Eto’o devi avere disturbi mentali non da poco anche se avesse fatto 5 gol, ma parte questo a… - loocaferree : Che vergogna ahahah Leao non sa chi sia Eto’o per favore facciamo paragoni normali - DamianoAnzaldi : @matteo_gardelli Ma è tutta gente che di Eto'o non ha mai visto neanche una foto - AlbertoSimones1 : @Bubu_Inter Eto'o a 22 anni, l'età di leao, giocava nel Maiorca è. Con questo non voglio dire che leao diventerà et… -

Ultime Notizie dalla rete : Eto’o non Spirito di adattamento e innovazione: le strategie per battere il Covid TTG Italia